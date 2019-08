Insulta i clienti del bar e ribalta i tavoli: i carabinieri lo denunciano

di Chiara Marinelli

TOLENTINO - Entra in un bar del centro e comincia ad inveire, senza alcun motivo, contro alcuni clienti che erano nel locale. Poi si mette a rovesciare sedie e tavoli, rendendosi protagonista di una assurda scenata.Raffica di segnalazioni ai carabinieri e alla polizia municipale, che sono intervenuti sul posto e hanno bloccato l’uomo. Per lui in arrivo una denuncia. Momenti di tensione nel bar del centro, ieri intorno alle 13.