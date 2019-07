Si ribalta e si schianta contro un albero, vicesindaco Luconi portata a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Ieri pomeriggio intorno alle ore 18.45, per cause in corso di accertamento, nella strada comunale Sant’Angelo, all’altezza della ex scuola rurale, una Mercedes condotta dal vicesindaco del Comune di Tolentino Silvia Luconi è uscita di strada urtando una quercia posta a bordo strada, ribaltandosi su un lato.La stessa Luconi ha allertato sia i soccorsi e che il sindaco che prontamente si è prodigato per un intervento rapido.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e subito dopo i sanitari del 118 e per effettuare tutti gli accertamenti del caso, Silvia Luconi è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto per gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia Locale. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi è in costante contatto con i familiari. La notizia dell’incidente si è subito diffusa in Città e molti cittadini hanno inviato messaggi benauguranti.