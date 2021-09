TOLENTINO - A causa di un incidente sulla strada statale 77 “della Val di Chienti” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Civitanova Marche, all’altezza del territorio comunale di di Tolentino. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Una persona è rimasta ferita in maniera non grave. Sul posto forze dell'ordine, 118 e personale dell'Anas.

