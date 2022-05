In sella a uno scooter si scontra contro un’auto, viene sbalzato e finisce contro un albero. Grave un 43enne

TOLENTINO - In sella a uno scooter si scontra contro un’auto, viene sbalzato e finisce contro un albero. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19,15 a Tolentino, in viale Vittorio Veneto. Da accertare le cause dell’impatto tra i due mezzi. Sul posto è intervenuto il 118: l’uomo, di 43 anni, è stato portato allo stadio, da dove l’eliambulanza è partita alla volta dell’ospedale di Torrette. Il ferito non è in pericolo di vita. Intervenuti sul posto anche i carabinieri.

