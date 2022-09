TOLENTINO - Dramma ieri pomeriggio a Tolentino, lungo viale Buozzi. Una moto si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un autocarro. Ad avere la peggio il centauro in sella alla due ruote che è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona ma non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo. La vittima è Salvatore Possemato, 45 anni. Risiedeva a Tolentino ed era papà di due figli.

Il fatto

Erano circa le 15.30 ieri quando in viale Bruno Buozzi, la motocicletta Suzuki condotta da Possemato si è scontrata con un autocarro Nissan condotto da un tolentinate di 43 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente al vaglio delle forze dell’ordine: pare infatti che i due mezzi viaggiassero lungo la stessa direzione quando si sono scontrati. Il violento impatto è avvenuto di fronte al distributore di benzina. Si tratta di un luogo molto trafficato, con diverse attività commerciali. Tanto che in poco tempo, in strada, si è riversata molta gente per capire cosa fosse successo.

I soccorsi

Intanto la macchina dei soccorsi è stata allertata immediatamente. In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso al 45enne. Il quadro clinico del centauro, però, è parso critico sin da subito tanto che gli operatori hanno deciso di allertare Icaro. L’eliambulanza è atterrata allo stadio della Vittoria dove il papà è stato caricato e trasportato all’ospedale di Torrette. A nulla sono valsi però i tentativi dei medici di salvargli la vita. Possemato si è spento poco dopo al nosocomio dorico. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante David Rocchetti. Spetta a loro il compito di ricostruire le dinamiche dell’incidente. La notizia della morte dell’uomo si è presto diffusa in città dove l’uomo era conosciuto soprattutto per il suo lavoro alla cartiera di Tolentino. Il 45enne era anche donatore Avis e volontario della protezione civile di Tolentino. Si tratta della seconda vittima della strada in provinvia in poco tempo. Solo il 5 settembre scorso un altro giovane papà, Josè Luis Albino, residente a Civitanova, è morto in sella alla sua moto mentre si stava recando al lavoro.