Schianto choc tra un camion, due furgoni e un'auto: gravi mamma e figlio 12enne

TOLENTINO - Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 7.30 lungo la strada Murat, in contrada Cisterna. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati quattro mezzi. Un'auto ha impattato frontalmente con un camion. La vettura, finita su una scarpata, è stata centrata a sua volta da un furgone e il mezzo pesante è stato tamponato da un secondo furgone. Ad avere la peggio una donna di 44 anni e il figlio di 12, che si trovavano a bordo dell'auto, portati in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Le loro condizioni sono gravi. Nell'incidente anche due feriti lievi, portati in ambulanza all'ospedale di Macerata. Sul posto anche polizia municipale e vigili del fuoco.