Una ragazza investita mentre attraversa la strada vicino ai giardini pubblici

TOLENTINO – Una ragazza, verso le 11 di questa mattina, è stata travolta da un veicolo all'altezza del passaggio pedonale nella zona dei giardini Lennon. La giovane ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Macerata per gli accertamenti del caso. Illeso il conducente del mezzo, un uomo di 78 anni, che era al volante di una Fiat Panda. Sul posto, oltre agli operatori del 118 di Macerata, sono giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.