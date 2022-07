Frontale tra auto e scooter in via Cristoforo Colombo. Grave un uomo di 59 anni

TOLENTINO - Incidente tra una Nissan Micra e uno scooter nel pomeriggio all’inizio di via Cristoforo Colombo a Tolentino, poco lontano dall’ingresso di Poltrona Frau. Feriti il conducente del ciclomotore e, in maniera più lieve, la ragazza al volante del veicolo.

Centauro di 59 anni grave dopo l'incidente

Il primo, un 59enne, ha riportato gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Anche la donna di 23 anni ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale civile maceratese. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia locale.