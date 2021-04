TOLENTINO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.45 in contrada Ributino per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate ed una delle due è rimasta in bilico su una collinetta. Il conducente di una delle vetture è stato estratto dall’abitacolo da pompieri e 118. È stato portato al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri.

