Giovane ciclista travolto da un'auto, è grave all'ospedale di Torrette

TOLENTINO - Auto travolge un ciclista. Il ferito, un giovane di 33 anni di Loro Piceno, è stato trasferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico. L’incidente si è verificato verso le 12 in via Nazionale, a Tolentino, davanti al distributore di carburante dell’Agip. I rilievi effettuati dai carabinieri.