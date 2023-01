Tolentino, si schianta con la betoniera, rompe le tubature dell'acqua e scappa: preso grazie ai video

TOLENTINO - È durata poco la fuga di una camionista che aveva gravemente danneggiato le condutture dell'acqua a Tolentino: i carabinieri lo hanno trovato e deunciato grazie alle immagini di videosorveglianza. Era il 16 gennaio scorso quando l'uomo, vaggiando ad alta velocità con una betoniera sulla Provinciale 125, si schiantava contro il guardrail, strappandolo dalla carreggiata. L'uomo non si è fermato; nell'urto sono rimaste gravemente danneggiate anche le condutture dell'acqua, tanto che che è stato necessario l'interevento dei tecnici Assm per ripristinare l'erogazione. I carabinieri, però lo hanno individuato grazie alle immagini di videosorverglianza, trovando anche la betoniera ancora danneggiata: all’uomo è stata contestata la fuga dopo incidente, con segnalazione alla Prefettura di Macerata per la sospensione della patente.

Le altre operazioni

La pattuglia dei carabinieri di Caldarola ha denunciato (con patente ritirata) un uomo del 76 che, pur evidentemente ubriaco, ha rifiutato l’esame con l'etilometro. A San Severino Marche un quarantenne è stato denunciato con un tasso alcolemico tre volte oltre la soglia (1,54 g/l) oltre la soglia penale.

Riritarte anche due patenti scadute, in un caso il conducente era stato coinvolto in un incidente sulla Provinciale 78. A Sarnano i militari della locale Stazione hanno segnalato come assuntore di stupefacenti un ventenne. Gli stessi militari hanno dato esecuzione all’ordine di detenzione nei confronti di un uomo del 62, condannato a pena definitiva per reati tributari commessi nel 2012.