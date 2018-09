Bambino di undici anni travolto all'incrocio: portato in eliambulanza al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Bambino in bici viene urtato da un’auto e cade sull’asfalto. L’undicenne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona. Le sue condizioni non sono gravi, ma per precauzione il medico ha deciso di trasferirlo nella struttura sanitaria dorica. Mancavano pochi minuti alle 18 di ieri quando si è verificato l’incidente all’incrocio tra viale Cesare Battisti e corso Garibaldi. Il bambino era in sella alla sua bicicletta quando improvvisamente è stato travolto da un veicolo ed è caduto a terra. Alcuni automobilisti hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico dopo le prime cure ha disposto il trasferimento dell’undicenne in eliambulanza, atterrata al campo sportivo dello stadio della Vittoria. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale di Tolentino per i dovuti rilievi. La viabilità ha subito dei rallentamenti.