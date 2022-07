Tragedia sfiorata: l'auto sfrenata piomba sulla pista ciclabile e si schianta contro una palma

TOLENTINO - Paura nel pomeriggio a Tolentino. Un'auto parcheggiata in viale Giovanni XXIII si è sfrenata ed è finita sulla pista ciclabile, schiantandosi contro una palma.

Se non ci fosse stata la pianta, la vettura sarebbe finita sulla sottostante via Nazionale, sempre molto trafficata. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche perchè in quel momento nessuno stava transitando sulla ciclabile. L'auto è stata prontamente rimossa.