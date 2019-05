Schianto tra auto e moto centauro di 31 anni trasportato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Scontro tra moto e auto nel primo pomeriggio di ieri. Il centauro, un giovane di Tolentino di 31 anni (G.C. le sue iniziali), ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. Il giovane non è in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto poco dopo le 15, in contrada Ributino, lungo la provinciale 125 che da Tolentino conduce all’Abbadia di Fiastra. L’auto, che giungeva da Tolentino, stava svoltando per varcare l’ingresso del distributore del metano quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con la moto. Il centauro con è caduto rovinosamente a terra ed è stato subito soccorso. Sul posto sono arrivate tre ambulanze. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento del ferito al nosocomio dorico. Il centauro è stato così trasportato in ambulanza allo stadio della Vittoria, dove c’era ad attenderlo l’eliambulanza a bordo della quale il giovane è stato portato a Torrette. Sul luogo dell’impatto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino per mettere in sicurezza i mezzi. C’erano anche gli agenti della Polstrada di Camerino che hanno effettuato i rilievi di rito finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico ha subito dei rallentamenti.