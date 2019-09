Auto ferma sulla carreggiata viene tamponata e finisce in un fosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Schianto da brividi ieri sera a Tolentino, intorno alle 20.30, vicino all’uscita della superstrada Est, nella zona del distributore di metano. Per cause in corso di accertamento una Opel Corsa ha tamponato una Alfa 147 (con a bordo una coppia) ferma sulla carreggiata. L’Alfa è finita in un fossato. Tre persone hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri.