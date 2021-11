Incendio improvviso sull'auto in corsa: madre e figlia saltano fuori appena in tempo

TOLENTINO - Paura questa mattina, poco dopo le 8, a Tolentino, dove un incendio improvviso ha praticamente distrutto una Golf che stava viaggiando lungo via Nazionale. A bordo viaggiavano una donna e la figlia che stava accompagnando a scuola; sono riuscite a fermarsi e saltare fuori dell'abitacolo appena prima che le fiamme avvolgessereo l'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, ma non riusciti ad evitare che l'auto finisse particmente distrutta.

Ultimo aggiornamento: 15:41

