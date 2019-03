Colpo all’ora di cena spariti i gioielli, i ladri hanno messo tutto a soqquadro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - «Stavamo a cena in cucina quando sono entrati i ladri in casa. Solo più tardi quando mio marito è andato in camera abbiamo scoperto di essere stati derubati». La donna è sconvolta, la sua abitazione, in contrada Redentore, l’altra sera è stata visitata dai banditi che hanno trafugato diversi monili in oro, pari ad un valore di qualche migliaio di euro, che erano custoditi nei cassetti dei comodini. La famiglia si era trasferita in quella casa dopo il sisma del 2016 essendo inagibile l’altra loro abitazione in città. Erano circa le 20 di ieri quando i malviventi sono entrati in azione. Sono passati da una finestra del retro della casa, del primo piano. «Hanno tirato su la serrandina - racconta la donna - ed hanno fatto un buco sulla finestra».Una volta dentro l’appartamento dove gli occupanti stavano cenando si sono diretti nelle camere dove hanno messo tutto a soqquadro. Li hanno trovato alcuni gioielli. I ladri se la sono poi data a gambe uscendo dalla finestra divelta e fuggendo per i campi. Nessuno li ha notati. I proprietari della casa si sono accorti della visita inaspettata più tardi, verso mezzanotte.A quel punto hanno avvertito i carabinieri della caserma di Tolentino. I militari dell’Arma hanno raggiunto contrada Redentore, ma dei malviventi nessuna traccia. Hanno girato nella zona, ma non hanno trovato nulla. Già in passato quella casa era stata visitata, ma all’epoca non vi abitava nessuno. Sempre, l’altra sera, i ladri hanno agito in un’altra abitazione, poco lontano, in contrada Calcavenaccio, ma in questo caso i banditi non hanno rubato nulla. I proprietari non erano in casa così hanno avvertito i carabinieri di Tolentino quando sono rientrati. Ancora ladri in azione nella campagne di Tolentino dopo i furti, nelle settimane scorse, in contrada Ributino, Pianciano, Ancaiano.