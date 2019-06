Imbianchino cade nella casa Erap dopo â€‹un malore: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Incidente sul lavoro. Un imbianchino tolentinate di 51 anni è caduto a terra, presumibilmente per un malore, battendo il capo, ma allo stesso tempo si è procurato anche delle fratture al bacino. L'artigiano è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo, comunque, non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'episodio risale a questa mattina, mancavano pochi minuti alle 8 quando si è verificato, in un appartamento dell'Erap in via Santa Lucia di Tolentino che dovrà essere consegnato agli sfollati. Il cinquantunenne era appena entrato nell'abitazione per visionare lo stabile in vista di alcuni lavori di tinteggiatura da realizzare nei prossimi giorni, quando improvvisamente è caduto a terra sul pavimento presumibilmente per un malore.