Alimenti scaduti anche da quattro mesi e ambienti inadeguati, sanzionato il titolare di un locale

TOLENTINO - Generi alimentari scaduti anche da quattro mesi e sporcizia all’interno del locale, sanzionato il titolare di un bar a Tolentino. L’accertamento rientra nell’ambito di un dispositivo di controlli più ampio che ha riguardato i comuni di Tolentino, San Severino e Sarnano ed è stato eseguito ieri dai carabinieri della Compagnia di Tolentino guidata dal capitano Giacomo De Carlini e dai militari dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas) delle Marche.





In generale il servizio coordinato con le pattuglie della Compagnia ha consentito di controllare un’ottantina di persone e ha portato all’emissione di due multe nei confronti di due automobilisti, mentre un uomo, trovato dal cane antidroga con due dosi di cocaina, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. Con il personale del Nas di Ancona, invece è stato eseguito un accertamento all’interno di un locale. Diverse sono state le irregolarità amministrative riscontrate che hanno portato all’emissione di tre contravvenzioni per un totale di circa 4.500 euro. Sono stati trovati nove chili di generi alimentari (prosciutto, pancetta, panini, ecc.) di cui non si è riusciti a risalire alla loro origine e per questo sono stati sottoposti a sequestro (sanzione di 1.500 euro).

Non solo. I militari hanno anche appurato anche carenze igieniche (1.000 euro di contravvenzione), nello specifico sono state trovate guarnizioni dei banchi-frigo in parte logorate intrise di sporco pregresso, pareti dei locali con scrostature di intonaco, macchie di umidità, pavimentazione e scaffalature sporche.



Infine, la terza contravvenzione, di 2.000 euro, è stata comminata perché il titolare non aveva eliminato dal banco-frigo espositore per la vendita alimenti scaduti. Negli scomparti sottostanti, pronti per essere venduti, c’erano salami, pane e un barattolo parzialmente utilizzato di gamberetti scaduti da un minimo di 20 giorni a un massimo di quattro mesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA