Gatto sfugge alle padroncine bloccato su un'impalcatura Salvato dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Recuperato dai vigili del fuoco di Tolentino un gatto che si era arrampicato su un’impalcatura e non riusciva più a scendere. L’animale sta bene ed ha potuto essere riabbracciato dalle proprietarie, due sorelline.L’episodio risale all’altro ieri attorno alle 22,30, in via San Catervo, nei pressi di piazza della Libertà, nel cuore di Tolentino. Mosso dal pianto delle figliolette il padre ha avvertito i vigili del fuoco. L’operazione di recupero è durata circa un’ora e mezza.