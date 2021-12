Sciacallo del sisma preso mentre entra dalla finestra in una casa terremotata

TOLENTINO - Sciacallo del sisma denunciato dai carabinieri. Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al contrasto dei furti, con particolare attenzione alle case danneggiate dalle scosse del 2016, i militari della stazione di Tolentino martedì mattina sono intervenuti in centro storico: pochi istanti prima un uomo, approfittando del fatto che una casa era disabitata a causa dei danni subiti a seguito del terremoto, aveva rotto una finestra e stava entrando all’interno.

Sedicimila under 18 nelle Marche dimenticati per la dose di richiamo. Ecco perché. E da metà novembre casi 11-18 anni triplicati

La vicenda

Sorpreso dalla prorietaria che si trovava casualmente nella zona, aveva rinunciato a portare a compimento il raid e si era dato alla fuga per le vie limitrofe. La preziosa collaborazione della cittadinanza a supporto dell’attività dei carabinieri ha dato subito i suoi risultati. La tempestività delle ricerche messe in campo dai militari, grazie alla descrizione fornita, ha infatti consentito di rintracciare il ladro a poca distanza. Nel mirino un giovane straniero, che abita in un comune limitrofo, denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato. Continuano intanto i controlli dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal capitano Giulia Maggi, in tutto il territorio di competenza, anche per il rispetto delle normative finalizzate a prevenire la diffusione del Covid-19. Grande impegno pure sul fronte della tutela della sicurezza stradale. I carabinieri di San Ginesio hanno denunciato una donna che, nella tarda serata di giovedì, è finita fuori strada con l’auto, andando a schiantarsi contro un manufatto in cemento.



I controlli

Il successivo controllo con l’etilometro ha dato esito positivo. La donna aveva un tasso alcolemico oltre la soglia penale. Ciò ha comportato il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida. I pattugliamenti, da parte della Compagnia tolentinate, sono stati ulteriormente potenziati in occasione delle festività natalizie.

Ultimo aggiornamento: 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA