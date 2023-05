Tolentino, spesa e liquori a scrocco nel supermercato: presa coppia di ladri seriali

TOLENTINO - Fanno la spesa a scrocco, non disdegnando anche bottiglie di superalcolici, in un supermercato: identificato e denunciato un uomo e una donna dai carabinieri di Tolentino.

I due, abitanti sulla costa, erano venuti in città nei giorni scorsi e avevano sottratto della merce all’interno del supermercato nascondendela dentro uno zaino. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che dal mese di novembre gli indagati avevano tenuto una condotta analoga in almeno altre 4 circostanze, rubando così merce per un valore di 650 euro circa, tra cui bottiglie di superalcolici.

Già gravati da condanne e precedenti di polizia per reati analoghi, i due sono stati denunciati per furto aggravato.