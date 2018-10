Furto con spaccata al Punto Snai Ladri a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Assalto al Punto Snai di Tolentino: un furgone sfonda la vetrina del locale. Sfuma il colpo, ma ingenti sono i danni. Erano le 2 dell’altra notte quando tre malviventi con il volto travisato da un cappuccio sono entrati in azione al punto scommesse di contrada Pace, ospitato nei locali sottostanti alle sale del cinema Giometti, nello Spazio ‘815. I ladri per entrare nel Punto Snai hanno sfondato la vetrina con un furgone bianco in retromarcia che ha transitato sopra la marciapiede. Con l’urto hanno anche divelto degli accessori del locale, posizionati dietro alla vetrina. Una volta all’interno, i malviventi hanno cercato di trafugare una macchina cambiamonete e tre slot machine, ma senza esito. I ladri sono scappati a mani vuote.