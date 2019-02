Furti a segno in due case, i malviventi si danno alla fuga con oro e soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Furto ieri sera in due appartamenti a Tolentino, nella zona industriale, in via Sacharov. I ladri hanno agito tra le 19 e le 21. I malviventi approfittando dell'assenza dei proprietari sono entrati negli appartamenti passando dalle finestre dopo averle divelte. Una volta dentro hanno trafugato denaro e monili in oro. Sono al vaglio dei carabinieri di Tolentino le immagini dell'impianto di videosorveglianza.