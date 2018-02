I ladri entrano in casa dell'ingegnere: lasciano il pc e portano via i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Furto in pieno giorno a casa di un ingegnere tolentinate: i ladri si sono portati via diversi monili per un valore di circa diecimila euro. Il colpo è stato messo a segno in viale Vittorio Veneto, dove il professionista vive con la famiglia. I malviventi sarebbero entrati in casa qualche mattina fa dopo aver atteso che l’uomo e il resto della familiari fossero usciti per andare al lavoro o a scuola. I ladri si sono introdotti nel palazzo dal portone d’ingresso dello stabile; una volta all’interno hanno raggiunto il piano dell’appartamento attraverso le scale e poi hanno forzato la porta di casa e sono entrati. I ladruncoli si sono diretti subito verso la camera matrimoniale.Hanno aperto le diverse scatole lasciate sul comò e sul comodino all’interno delle quali hanno trovato diversi monili in oro: anelli, braccialetti e collane, mentre hanno lasciato computer e ipad. Una volta usciti dall’appartamento i ladri hanno tentato di entrare in quello a fianco, ma senza esito e poi sono scappati. Nessuno tra i condomini ha visto né sentito nulla.