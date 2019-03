Il furgone fa manovra in retromarcia Investita un’anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Mattinata impegnativa ieri per gli agenti della polizia locale di Tolentino. Infatti in piazza Peramezza si è verificato un investimento. Un furgone Fiat Fiorino, condotto da un 75enne di Tolentino, dopo aver scaricato della merce in un negozio, mentre usciva in retromarcia da un parcheggio per cause in corso di accertamento, ha urtato una tolentinate di 82 anni, facendola cadere a terra.Subito sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili urbani. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Macerata per accertamenti sanitari. Sempre ieri mattina tamponamento tra auto in viale Brodolini: nessun ferito.