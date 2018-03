Forzano il portone blindato â€‹e fanno il pieno di monili d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Furto in pieno giorno nella zona dell’ex Fornace di Tolentino. Rubati in un’abitazione in via Massi monili in oro per un valore che si aggira intorno ai mille euro. I ladri sarebbero entrati nella casa nel pomeriggio di mercoledì scorso tra le 17.30, quando la proprietaria è uscita di casa, e le 18.15, ora in cui il figlio è tornato dal lavoro. È stato proprio quest’ultimo ad accorgersi della “visita” tutt’altro che gradita dei malviventi. I banditi sarebbero entrati nell’appartamento forzando il portone blindato dell’ingresso. Una volta all’interno, i ladri sono passati in tutte le stanze e alla fine, dopo aver rovistato negli armadi e nei cassetti, hanno trafugato diversi anelli. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Tolentino.