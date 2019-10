Il finto dottore con il camice ruba mille euro in casa dell'anziana

di Carla Passacantando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO Si veste di bianco, dice di essere un medico di Macerata ed entra, insieme a un complice, in casa di un’anziana di 89 anni; e mentre lui la distrae, l’altro rovista ovunque e ruba mille euro in contanti nella camera dell’anziana. Dopo i falsi tecnici del gas, i falsi impiegati comunali ora anche i falsi medici: un altro dei mille e uno stratagemmi dei ladri per ripulire anziani soli in casa.L’episodio è avvenuto mercoledì in centro ed è stata la vittima a denunciarlo il giorno dopo. La donna ha raccontato che il sedicente medico con il complice è voluto entrare nell’abitazione col pretesto di dover fare delle indagini cliniche e mentre lui distraeva l’anziana, il complice girovagava per la casa in cerca di soldi o altro da trafugare. Una volta trovato, entrambi si sono subito dileguati nelle vie adiacenti dove una terza persona era ad attenderli. L’anziana si è accorta del furto quando si è recata in camera da letto dove ha trovato tutto a soqquadro. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri; ricerche non facili in quanto la casa è in una zona non videosorvegliata.