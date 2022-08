Incendio all'esterno del capannone del Cosmari: la mobilitazione dei vigili del fuoco

TOLENTINO - Allarme ieri sera intorno alle 21.15 in contrada Abbadia di Fiastra per un incendio all’esterno del capannone del Cosmari. Le fiamme sarebbero divampate nella zona dell’ammassamento dei materiali di scarto. Subito è scattato l'allarme. I vigili del fuoco di Tolentino e di Macerata sono arrivati in diverse squadre e il rogo è stato subito circoscritto. Le fiamme hanno riportato alla memoria l’incendio dello scorso aprile quando il fuoco si era sviluppato all’interno del capannone destinato alla raccolta indifferenziata. In quella occasione i danni furono ingenti e si era poi appurato che la scintilla che aveva sprigionato il rogo era partita da un nastro trasportatore per una pura fatalità e non c’era stato alcun errore umano. Resta invece da chiarire quanto accaduto ieri sera. Non si segnalano persone coinvolte.