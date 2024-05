TOLENTINO Scienza in festa all’Abbadia di Fiastra il 15 e 16 giugno. È il primo festival della scienza organizzato dall’Università di Camerino. Previsto un ricco programma di eventi tra conferenze, presentazioni di libri, seminari, laboratori, spettacoli, mostre, aperitivi, passeggiate.

Nell’occasione sarà effettuata anche la piantumazione dell’albero Unicam nel Parco della vita. «L’evento – ha spiegato in conferenza stampa Graziano Leoni, rettore dell’Università di Camerino - è alla prima edizione e rappresenta un momento centrale per Unicam che ha come principale missione quella di lasciare qualcosa nel territorio per far sì che ciò che viene studiato nelle aule poi in qualche maniera diventi un patrimonio.

Cosa c’è quindi di più bello di fare una festa intorno a questioni che sono importanti? Il divertimento è uno strumento per comunicare, che stimola dei processi cognitivi diversi da quelli che si hanno normalmente dietro a un tavolo o un banco o leggendo dei libri». Quella del public engagement, l'insieme delle attività organizzate dall'ateneo e dalle sue strutture, rivolte a un pubblico non accademico, con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, è per il rettore una delle mission più importanti che oggi le Università hanno davanti. «Stiamo notando, come rettori – aggiunge – purtroppo un preoccupante allontanamento di quella che è l’opinione pubblica dell’importanza dello studio universitario. Noi immaginiamo che l’Abbadia di Fiastra sia il luogo adatto per comunicare a quante persone possibili quello che è il bello della ricerca, a cosa serve».

Il seme dell’iniziativa che inizia a germogliare è stato messo dall’ex rettore Claudio Pettinari, responsabile del progetto. «Con l’iniziativa – ha detto - si vuol far comprendere che senza passione ed impegno non si va da nessuna parte». Al progetto, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale, collaborano diversi enti.