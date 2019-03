Faccia a faccia con il ladro: la badante urla e lo mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Ladri in azione ieri sera, poco prima delle 20, in contrada Pianciano a Tolentino, vicino alla chiesa di San Pietro. I malviventi hanno tentato furti in due abitazioni. In una un bandito con il volto coperto è entrato nella casa dopo essere riuscito a forzare la porta d’ingresso. E lungo il corridoio si è imbattuto con la badante del proprietario dell’abitazione. Uno choc per la donna, che ha iniziato a urlare. A quel punto il ladro se l’è data a gambe facendo perdere le proprie tracce.Un altro raid - anche questa volta solamente tentato - è stato invece registrato in una casa nelle vicinanze. I ladri hanno tagliato la rete di recinzione e poi hanno cercato di praticare un foro a una finestra. Il rumore ha richiamato l’attenzione della famiglia (marito, moglie e due bambini). Anche in questo caso le urla hanno messo in fuga i malviventi. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che si sono messi sulle tracce dei banditi, fuggiti a piedi.