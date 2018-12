Madre di tre figli uccisa da una malattia a 46 anni: un'intera provincia sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Ha lottato fino alla fine per sconfiggere la malattia contro la quale combatteva da due anni. Elisabetta Campilia, di 46 anni, è morta ieri mattina all’Hospice di San Severino Marche, dove era ricoverata. Originaria di Pollenza, la donna prima della malattia prestava servizio alla casa di riposo di Urbisaglia, dove assisteva gli anziani, mentre in precedenza aveva lavorato in un maglificio a Pollenza, in località Rambona, chiuso da qualche tempo. Donna molto religiosa, era stata anche catechista nella parrocchia di San Catervo.La quarantaseienne viveva con la famiglia a Tolentino, in contrada Cisterna. Lascia il marito Giorgio Maccari, artigiano specializzato in intonaci, i figli Riccardo di 21 anni, impegnato nel coro della parrocchia di San Catervo, Lorenzo di 18, Elena di 16, il padre Ezio, la sorella Fabiola con Andrea e tanto vuoto nel cuore di chi la conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo a Tolentino. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione in contrada Cisterna.