Tolentino, droga nelle scuole: intensa l'attività di Carabinieri e Polizia Locale

TOLENTINO- Nella giornata di venerdì scorso, 11 novembre, numerosi uomini dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno monitorato le scuole di Tolentino all’orario di uscita, con l’intendimento di prevenire lo spaccio nelle aree frequentati dai ragazzi e di combattere la diffusione del consumo di stupefacenti tra i giovanissimi.

L'utilizzo dei cani anti-droga

I mirati servizi presso le scuole, fortemente auspicati dal Prefetto Flavio Ferdani in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati estesi ai luoghi di aggregazione e ritrovo dei giovani al termine dell’orario scolastico, alle fermate di mezzi pubblici e alla stazione ferroviaria. Immancabile la presenza dell’unità cinofila con il fiuto del pastore tedesco Billy, che negli ultimi tempi, nel corso dei controlli svolti congiuntamente in città, ha condotto alla individuazione e sequestro di diverse tipologie di stupefacente.