Giovane vede i carabinieri e fugge, in manette per spaccio di hashish

TOLENTINO - Piazzale antistante alla stazione ferroviaria: i carabinieri del Norm di Tolentino hanno tratto in arresto un cittadino diciannovenne, di origine bosniaca, residente in città, celibe, studente, per detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti. E’ accaduto giovedì sera verso le 21.30. I militari nel corso di un servizio esterno per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato il giovane in piazza Guglielmo Marconi che vagava senza meta e si aggirava con fare sospetto.I carabinieri, insospettiti da questo comportamento, hanno proceduto a un controllo. Il giovane inizialmente ha tentato di sottrarsi allontanandosi a piedi. Prontamente raggiunto dai carabinieri, è scattata la perquisizione personale che ha consentito il rinvenimento e sequestro di 80 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish, di un bilancino elettronico di precisione e di un telefono cellulare. Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso delle indagini volte ad individuare il giro d’affari dello spaccio di stupefacenti a Tolentino esercitato da giovane. Continuano anche i controlli a tutto campo da parte della compagnia dei carabinieri di Tolentino volti a aumentare il livello di sicurezza sostanziale e percepita da parte della popolazione. Controlli effettuati attraverso la presenza di militari sulle strade e nelle zone strategiche di maggiore transito della città e del comprensorio. L’obiettivo è quello di intercettare gli autori di possibili illeciti ma soprattutto quello di fare prevenzione. la sola presenza costante sul territorio delle forze dell’ordine costituisce infatti un disincentivo per chi ha propositi illeciti e il miglior modo per contrastare la microcriminalità.