MACERATA Donne maltrattate, è emergenza. Un uomo è stato allontanato dalla casa familiare a Macerata, un altro - dopo la condanna per fatti avvenuti a Tolentino - è finito in carcere. Le operazioni portano rispettivamente la firma della polizia e dei carabinieri, che hanno effettuato le indagini del caso a seguito delle denunce presentate dalle vittime.

La ricostruzione

Nella serata di martedì gli agenti della Squadra mobile della questura, guidati dalla dirigente Anna Moffa, hanno eseguito la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Macerata nei confronti di un albanese, residente nel capoluogo di provincia, indagato per il reato di maltrattamenti alla moglie e ai loro figli. L’attività d’indagine è partita dalla denuncia della donna che si era presentata in questura, per raccontare quanto subito nel corso degli anni. In particolare è emerso che il marito offendeva e minacciava ripetutamente la moglie, anche in presenza dei figli, e in diverse occasioni l’avrebbe aggredita anche fisicamente. Immediatamente, all’autore è stato notificato l’ammonimento del questore, emesso dalla Divisione Anticrimine. Ma questo non ha fatto desistere l’uomo dai suoi intenti vessatori nei confronti della moglie. Fatti subito segnalati alla Procura. L’ipotesi investigativa è stata condivisa dall’autorità giudiziaria, che ha emesso la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. All’indagato, come disposto nell’ordinanza, verrà applicato anche il braccialetto elettronico. L’altra operazione è stata invece effettuata dai carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidati dal maggiore Giulia Maggi.

Lo scorso fine settimana i militari della stazione e del Norm, in collaborazione con i carabinieri di Gabicce Mare, hanno rintracciato in un hotel della località balneare pesarese, il destinatario di un ordine di carcerazione. Nel 2022 i militari dell’Arma avevano attivato la procedura del codice rosso per una situazione di grave disagio nella relazione di una coppia. Le indagini coordinate dalla Procura di Macerata avevano fatto emergere un quadro di gravi maltrattamenti, avvenuti per anni, nei confronti della coniuge.

La donna, insultata continuamente, controllata in tutto e obbligata ad assecondare il marito in ogni prepotenza e privazione a lei imposta, nel corso del tempo, aveva ridimensionato i fatti nella speranza di mantenere unita la famiglia, confidando che il marito potesse finalmente cambiare. Invece si è arrivati alle minacce di morte e a un’aggressione fisica. A ottobre 2022 il Gip aveva disposto l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico. E ora, a seguito della condanna a due anni e dici mesi di reclusione, l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri a Gabicce Mare, dove è impegnato in un lavoro stagionale, e portato nel carcere di Pesaro.