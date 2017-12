Donna travolta da un'auto all'altezza di un incrocio Ricoverata all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata la quarantaduenne tolentinate che l’altra sera è rimasta ferita in un incidente. La donna stava attraversando la strada quando, improvvisamente, è stata travolta da un’autovettura. Le sue condizioni, comunque, non sono particolarmente gravi. Erano da poco trascorse le 22 di venerdì quando si è verificato l’impatto lungo la strada che da via Santa Lucia, a Tolentino, conduce a San Severino. L’incidente è avvenuto all’incrocio con la strada per raggiungere contrada Bura. Alcuni automobilisti hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118. Il medico, una volta sul posto e dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento della ferita in ospedale a bordo di un’ambulanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino per la messa in sicurezza della vettura e per liberare la carreggiata. Sono arrivati anche gli agenti della Polstrada di Macerata che hanno effettuato gli accertamenti di rito al fine di ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.