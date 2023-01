Addio a Maurizio Palmieri, stroncato da una malattia: domani i funerali a Tolentino

TOLENTINO - Si svolgeranno domani mattina, lunedì 9 gennaio, con inizio alle 10 nella basilica tolentinate di San Nicola, i funerali di Maurizio Palmieri, settantenne, treiese di origine e tolentinate per residenza. A stroncarlo l’altro giorno una malattia che lo aveva colpito da più di un anno.

Palmieri era molto noto per l’attività professionale svolta, per l’impegno in politica e nel sociale, era stato a lungo docente dell’Istituto alberghiero di Tolentino ed era poi passato alle dipendenze della Provincia quando la Regione Marche aveva chiuso il centro di formazione professionale di Tolentino che lo aveva visto protagonista per tanto tempo.

Il settantenne treiese aveva percorso diverse strade professionali e incrociato diverse generazioni di studenti e di professionisti che oggi lo ricordano con il sorriso che l’ha sempre contraddistinto. Maurizio Palmieri lascia la moglie Adelaide, i figli Nicola, Emiliano e Filippo: la salma è stata composta nella sala del commiato Terracoeli.