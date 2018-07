Denuncia il vicino di casa: «Mi ha palpeggiata e tentato di baciarmi nell'ascensore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - La palpeggia in ascensore e tenta di baciarla sulle labbra. Quando si apre la porta, riesce ad allontanare il suo aggressore, spingendolo sul pianerottolo.L’episodio si è verificato in un palazzo nella zona dell’ospedale di Tolentino. Suo malgrado protagonista una donna di 45 anni, che ha denunciato il fatto ai carabinieri. «Sono scossa, da quel giorno esco di casa solo in compagnia di mio marito o dei miei figli», dice. Sotto accusa un 60enne residente nel palazzo.