TOLENTINO - Lasciano un posto sicuro per aprire un’attività commerciale in proprio, in pieno centro a Tolentino, sfidando la crisi e il caro bollette. Una scelta coraggiosa quella di Catia Cappellacci e Simonetta Carfagna, tutte e due residenti a Belforte. «L’inaugurazione di “Moscati#22” è avvenuta nei giorni scorsi con il taglio del nastro a cui ha presenziato il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi – ricorda Cappellacci – ed è stato sinceramente un successo inaspettato».

«Sono intervenute tante persone e molti nostri concittadini che ci hanno trasmesso un sincero, profondo affetto che non ci aspettavamo e che ci ha fatto molto piacere - prosegue la negoziante -. Se poi torneranno ad acquistare qualche capo di abbigliamento saremo ancora più contente».

Certamente il momento non è dei migliori per intraprendere una nuova avventura commerciale, ma «di recente – aggiunge carica di entusiasmo l’amica e socia Simonetta Carfagna – non abbiamo più vissuto periodi favorevoli. Prima il terremoto, poi il Covid, ora la perdurante guerra tra Russia ed Ucraina. Che cosa si dovrebbe fare? Aspettare che le cose migliorino e prolungare l’attesa all’infinito? Abbiamo avvertito che era il momento di metterci in proprio e l’abbiamo fatto con il capiente negozio Moscati#22 in pieno centro storico a Tolentino, al civico 19 di via Filelfo, vicino al bar La Dolce Via. Proponiamo abbigliamento da donna ed anche abiti da cerimonia».

La scintilla che ha portato le due donne dal posto fisso alla Delsa abiti da sposa alla nuova avventura «è scoccata d’un tratto – rivela Cappellacci -. Siamo amiche da tempo con Simonetta, abbiamo organizzato sfilate di moda, siamo state colleghe di lavoro alla Delsa finché lo scorso maggio Simonetta si è presa una pausa. È rimasta in attesa del momento giusto per fare la mossa azzeccata, quella in cui credeva con forza. Il momento è arrivato quando anche io ho deciso di poter iniziare a “camminare da sola”. E c’è stata la comune volontà di lanciarci in un’avventura che in diversi ci hanno sconsigliato ma in cui noi crediamo. Il nome Moscati #22 riprende quello del passato proprietario con il cancelletto che ci piaceva a livello grafico ed il 22 che indica il nostro essere due a fare le nuove proposte commerciali e l’anno in corso. Il locale è spazioso, facilmente raggiungibile e dotato di magazzino, le proposte a nostro modo di vedere stimolanti, non resta che verificare se l’impatto sarà quello giusto. Noi ce l’abbiamo messa tutta».

I rischi restano, soprattutto quelli legati al caro energia, ma «noi ci crediamo – conclude Carfagna -. Guardandoci alle spalle non possiamo che prendere atto che a livello di economia generale i momenti belli sono ormai trascorsi. È invece venuto quello di avere coraggio e rilanciare, per evitare di cadere in un immobilismo che condurrebbe inevitabilmente alla decadenza. Ero in attesa di qualcosa che in compagnia di Catia è finalmente arrivata».