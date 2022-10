TOLENTINO - Summit tra il sindaco Sclavi e i vertici del Cosmari. L’obiettivo è quello di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti in città con l’ausilio degli ispettori ambientali. Il sindaco Mauro Sclavi e il consigliere delegato all’Ambiente Antonio Trombetta hanno incontrato il vicepresidente del Cosmari Giuseppe Giampaoli e il direttore Brigitte Pellei. Erano presenti anche il vicecomandante della Polizia locale Maurizio Domizi, il capoarea del Cosmari Paolo Domizi e gli ispettori ambientali.

La riunione è stata convocata per migliorare il servizio di raccolta differenziata Porta a porta e il decoro cittadino. Sono stati per questo programmati alcuni controlli periodici che verranno effettuati con la collaborazione degli ispettori ambientali del Cosmari. «Il nostro intento – ha precisato – in stretta sinergia con il Cosmari è quello di prevenire comportamenti poco rispettosi del regolamento nel conferimento dei rifiuti con abbandoni fuori orario o in zone non autorizzate. I cittadini vanno educati e sensibilizzati continuamente sull’importanza della raccolta differenziata, auspicando anche una reale riduzione della produzione dei rifiuti».

«La nostra mission – precisano Giampaoli e Pellei – è quella di essere al fianco dei Comuni soci per rispondere con i nostri servizi alle diverse esigenze del territorio. I nostri ispettori ambientali effettueranno controlli per evitare abbandoni o atteggiamenti non conformi con l’intento di prevenire conferimenti errati ed aiutare la popolazione all’attenzione al decoro urbano del proprio territorio».

A partire dalle prossime settimane, verrà avviata su tutto il territorio comunale, un’attività orientata, in primis, ad un’operazione di controllo con finalità preventiva e, successivamente, quando ne ricorreranno le condizioni oggettive, anche ad un’attività repressiva nei confronti di coloro che si renderanno responsabili di violazioni in materia di corretta modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Tolentino intende quindi avvalersi degli ispettori ambientali affinché questi vengano impiegati, temporaneamente, a segnalare ed accertare eventuali violazioni alle disposizioni in materia di corrette modalità di conferimento dei rifiuti.