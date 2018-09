La coppia dorme, i ladri â€‹entrano e rubano soldi e un televisore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Entrano in una villetta a schiera mentre i proprietari dormono e portano via denaro in contanti e un televisore. E’ accaduto a Tolentino, in una abitazione di via Giovanni XXIII, nella zona dell’ospedale. I malviventi si sono introdotti nella villetta a schiera mentre la coppia di proprietari stava dormendo e non hanno sentito alcun rumore strano. La scoperta della coppia solo al mattino seguente quando, al loro risveglio, i due hanno trovato l’intera abitazione a soqquadro.