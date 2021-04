In giro dopo le 22 o sorpresi nei parchi chiusi al pubblico per le misure anti-Covid: 13 multe

TOLENTINO - I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno elevato 13 contravvenzioni Covid nei confronti di altrettanti cittadini sorpresi a non rispettare le prescrizioni. Le multe sono state effettuate specialmente per il mancato rispetto del coprifuoco (cittadini che sono stati sorpresi fuori casa oltre le 22 senza un giustificato motivo) oppure perché frequentavano parchi pubblici chiusi con specifiche ordinanze comunali (come era già successo lo scorso fine settimana a Tolentino), o perché trovati al di fuori del Comune di residenza in orario diurno senza giustificare la propria permanenza fuori di casa. I controlli saranno ulteriormente potenziati.

Ultimo aggiornamento: 11:23

