Contributi post sisma senza â€‹averne diritto: denunciati cinquanta furbetti del Cas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Seconde case o appartamenti dichiarati inagibili e ancora abitati: sono 50 i furbetti del Cas denunciati dai carabinieri nel Maceratese con l’accusa di aver impropriamente percepito i contributi per le abitazioni dopo il sisma del 2016.L’indagine è stata portata avanti dai carabinieri di Camerino e Macerata ed ha portato a 50 denunce per falso ideologico e percezione indebita del Cas. I contributi illecitamente percepiti ammontano a circa 300mila euro nei comuni di Tolentino, Urbisaglia, Colmurano, Cingoli e Pieve Torina. L’indagine sulle autocertificazioni è stata portata avanti incrociando i dati dichiarati con i consumi idrici ed elettrici, il traffico telefonico e dati legati a lavoro ed assicurazioni. I contributi sono stati sospesi con la restituzione di poco più di 23mila euro, emessi sequestri per le somme illecitamente percepite e multe più di 17mila euro.