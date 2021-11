Lutto in Comune: Anna si è spenta a 69 anni vinta da una malattia

TOLENTINO - Anna Zazzaretta non ce l’ha fatta: è stata stroncata dalla malattia contro la quale combatteva da circa un anno. Le sue condizioni sono peggiorate nell’ultimo periodo. La tolentinate, di 69 anni, ex dipendente del Comune nel settore servizi sociali e anagrafe, è deceduta alle 17 di giovedì nella sua abitazione. Zazzaretta era molto conosciuta per il lavoro che aveva svolto in municipio fino ad alcuni anni fa.

L’impegno

Di seguito si era dedicata al volontariato. Era entrata a far parte, da oltre 3 anni, dell’associazione Auser “Il girasole” di Tolentino, presieduta da Isa Vitaliani De Bellis. «Ci aiutava nella segreteria – racconta Vitaliani De Bellis -, si occupava delle pratiche amministrative di segreteria nella nostra attività di volontariato. Inoltre teneva le lezioni di italiano agli stranieri che vivono in città o nei paesi limitrofi. Si è dedicata al volontario per l’associazione Auser fino a circa un anno fa, quando si è ammalata. Era una donna molto allegra, socievole, una persona sempre disponibile: potevi fare affidamento su di lei. Ci manca tantissimo. Non era solo una collaboratrice, era un’amica. Spesso siamo uscite insieme. Era una donna impagabile». Dedita moltissimo alla famiglia, Anna Zazzaretta amava i suoi due figli, Marco e Tommaso. E aveva una grande passione per gli animali e le piante. I funerali si terranno oggi alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore, detta dei Sacconi, di Tolentino.



Il rito

Al termine della funzione funebre partirà il corteo alla volta del cimitero comunale di Tolentino per procedere con il rito della sepoltura. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Rossetti, in via La Malfa di Tolentino, fino al pomeriggio di ieri. Tanti i messaggi lasciati su Facebook in ricordo della donna tolentinate. Tra i tanti amici Giulia ha scritto: «Te ne sei andata in silenzio. Riposa in pace insieme a Gino».

