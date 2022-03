Grande commozione per la scomparsa del prof Raffaele Meschini: aveva fondato l’Autoscuola Flaminia

TOLENTINO - Grande commozione a Tolentino per la scomparsa di Raffaele Meschini. Aveva 80 anni. E’ spirato alle 20 dell’altra sera.

Era stato docente di Educazione fisica alla scuola media “Tacchi Venturi” di San Severino Marche e poi all’Istituto tecnico commerciale “Einaudi” di Tolentino. Allo stesso tempo aveva fondato con gli altri suoi due fratelli, Luciano e Pietro, l’Autoscuola Flaminia in Piazzale Europa di Tolentino. In tanti lo ricordano per la sua simpatia, per le guide tenute in auto necessarie prima di avere la patente di guida. Tanti i messaggi sulla pagina facebook in suo ricordo. Raffaele Meschini (nella foto) lascia la moglie Maria Teresa, i figli Filippo con Alessia e Michele, la nipote Stella, i fratelli Luciano, Pietro e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa del Beato Francesco di Caldarola.

