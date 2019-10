Impiegato accoltella il rivale in amore, tentato omicidio nell’area dei container

di Carla Passacantando

TOLENTINO - Accoltella il rivale in amore nell’area del villaggio dei moduli abitativi in contrada Cristoforo Colombo. L’aggressore è S. F., un uomo di Caldarola di 58 anni domiciliato presso i container degli sfollati, impiegato e incensurato. Ieri sera è stato arrestato dai carabinieri del Norm con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Il ferito, un tolentinate di 44 anni anche lui sfollato e abitante nei container, è finito in ospedale con una ferita da taglio e una prognosi di 10 giorni. Il diverbio, avvenuto verso le 14.30, è legato a una donna contesa.