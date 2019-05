Colpisce un muretto e l'auto si ribalta: uomo estratto dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Anziano perde il controllo dell'auto che poi si ribalta. Un settantottenne di Mogliano è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona. L'uomo ha riportato un trauma cranico. Erano da poco trascorse le 13 quando si è verificato l'incidente in via Pertini. L'anziano stava percorrendo, a bordo della sua Fiat Uno, l'ex statale da Tolentino verso Macerata quando improvvisamente, forse a causa di un malore o di una disattenzione, ha urtato un muretto che delimita una proprietà privata dalla sede stradale, poi ha invaso la corsia di marcia opposta fino a salire sulla scarpata a sinistra, proprio di fronte all'ingresso di Poltrona Frau, rovesciandosi su un fianco. Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano altre auto. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata che, constatate le condizioni dell'anziano, hanno subito allertato l'eliambulanza che è atterrata allo stadio della Vittoria.