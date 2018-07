Ex dipendente comunale stroncato da una malattia Era stato anche calciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Lutto in città. È morto il geometra Cherubino Salvatori, ex dipendente del Comune di Tolentino. Aveva 73 anni e da qualche anno era in pensione. Il tolentinate è deceduto l’altra notte, verso le 2.45, all’ospedale di Macerata dove era ricoverato da un mese. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione di via Barcarelli, a Tolentino. L’uomo era molto conosciuto in città per aver lavorato per molti anni all’ufficio tecnico comunale. Tutti lo ricordano per il suo impegno, la sua precisione e la sua disponibilità nel lavoro. Era un appassionato di calcio ed era un tifoso dell’Inter. Aveva vestito la maglia cremisi, ma aveva militato anche in altre squadre tra le quali Camerino, Passo di Treia e Sforzacosta. Era un difensore centrale. Si era pure dedicato all’attività di allenatore in diverse squadre locali. Inoltre aveva prestato il suo impegnato nei campi scuola della parrocchia. Cherubino Salvatori lascia la moglie Nunzia, i cinque figli Franca, Pietro, Paola, Silvia e Luca, i fratelli Gianni e Stefano e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. «Mi mancherà tantissimo - racconta il figlio Luca -, la perdita di mio padre è un dolore immenso. Ha lottato fino alla fine in ospedale per combattere la malattia. Amava la famiglia, il lavoro. Era sempre disponibile». Sgomento tra i dirigenti dell’Unione Sportiva Tolentino. «Salutiamo Cherubino - scrivono il presidente Marco Romagnoli e la dirigenza dell’Ust - con dolore ed anche gratitudine perché il tolentinate rappresenta un pezzo di storia del sodalizio cremisi». I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa della Santa Famiglia a Tolentino. E tanta sarà la gente che prenderà parte al rito funebre per porgere l’estremo saluto al geometra tolentinate e per stringersi attorno alla sua famiglia.