TOLENTINO Fabrizio Castelli è il nuovo presidente dell’Asp civica assistenza ‘’Porcelli’’, casa di riposo di Tolentino, Marco Attili, invece, è il vice. Le cariche sono state assegnate lunedì mattina nel corso del primo incontro del nuovo consiglio di amministrazione composto da tre componenti: Marco Attili, Alessandra Aramini Lambertucci e Fabrizio Castelli.

L’assemblea

Quest’ultimo è stato nominato durante l’ultima assemblea dei soci dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi in seguito alle dimissioni dell’appena nominato Stefano Fede. Il nuovo cda ora è al lavoro e passerà nei prossimi incontri ad elaborare un piano programmatico per l’azienda che nasce per organizzare ed erogare servizi in ambito sociale, in particolare per l’assistenza all’anziano. L’Asp “Porcelli” così ha il nuovo cda dopo l’ampio dibattito sul rinnovo dello stesso sviluppatosi negli ultimi mesi in seguito alle dimissioni di due dei tre componenti dell’organo che era in corso. Il nuovo cda rimarrà in carica fino al 30 giugno 2025, i tre componenti eserciteranno quindi le loro funzioni limitatamente al lasso di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

L’uscita ufficiale dei nuovi componenti del cda ci sarà il prossimo 15 giugno per la Festa d’inizio estate, ‘’Alice nel paese delle meraviglie – Non si è mai troppo vecchi per diventare giovani (Mae West)’’, della ‘’Porcelli’’ nel giardino esterno dell’Asp, con inizio alle 16. Durante l’iniziativa ci saranno un intrattenimento musicale del gruppo ‘’Gigi & Frank duo acustico’’, lo spettacolo di ballo e animazione della scuola ‘’Alchemy dance studio’’, la lettura da parte di Fabrizio Romagnoli, che cura la regia dell’evento, di poesie e filastrocche raccontate dai nonni sul tema delle favole, l’apericena offerto da Gemos e dolci dal panificio Rispan di Caccamo di Serrapetrona.