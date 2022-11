TOLENTINO - Quasi 6 milioni di KWh grazie al progetto delle Comunità energetiche rinnovabili a Tolentino. È questa la stima di produzione di energia elettrica prevista dopo le 70 manifestazioni di interesse arrivate al Comune per aderire alla costituenda “Cer” tolentinate.

La nuova progettazione prevede la realizzazione di 122 nuovi impianti fotovoltaici (117 comunali e 5 della Provincia) e di una centrale idroelettrica (comunale) con i quali si intende prioritariamente soddisfare i consumi di circa 400 utenze, in gran parte nella titolarità del Comune di Tolentino, oltre che della Provincia di Macerata, delle associazioni sportive e di tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, per un fabbisogno energetico complessivo di quasi 6 milioni di KWh. Da sottolineare che, con questa importante progettazione, è stato previsto anche un surplus di produzione di energia elettrica da mettere a disposizione di quanti in futuro vorranno aderire a questa significativa iniziativa.

Inoltre, visto che i consumi presi in esame per oltre il 40% si verificano di notte, è stata prevista all’interno del progetto anche l’installazione di 30 sistemi di accumulo di energia elettrica che dovranno contribuire a soddisfare i suddetti consumi insieme alla nuova centrale idroelettrica da realizzarsi in zona Sticchi. È stata inoltre prevista l’istallazione di 8 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. L’installazione dei nuovi impianti fotovoltaici interesserà prioritariamente i tetti degli edifici pubblici, tra cui le scuole e gli impianti sportivi, ma vedrà coinvolti anche 51 immobili privati. È prevista inoltre la realizzazione di diverse pensiline fotovoltaiche su aree pubbliche o ad uso pubblico, in corrispondenza delle fermate degli autobus e dei parcheggi, compresi i cosiddetti parcheggi di “cintura” Filzi, Matteotti e Foro Boario.

Sono infine previsti tre impianti fotovoltaici a terra, da realizzarsi sempre su terreni di proprietà comunale attualmente non utilizzati e che non hanno scopo agricolo. «La presentazione del progetto arriva dopo un intenso e partecipato lavoro, durato oltre due mesi, che ha visto coinvolti sia la struttura comunale che l’Assm – spiega il Comune guidato dal sindaco Mauro Sclavi -. Si esprime un vivo ringraziamento all’associazione Legambiente e al Circolo Il Pettirosso per l’attiva partecipazione e per la preziosa attività di sensibilizzazione svolta mediante la promozione di una serie di incontri volti a favorire la conoscenza dei vari aspetti dell’iniziativa e dei benefici ambientali e sociali legati alle comunità energetiche. Con vivo apprezzamento, si registra il forte interesse da parte della Comunità tolentinate verso i temi di massima attualità legati all’energia, sia con riguardo ai singoli cittadini che a condomini, imprenditori, enti e associazioni».